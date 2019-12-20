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Импичмент Трампа: напряжение между Республиканцами и Демократами растет

Импичмент Трампа: напряжение между Республиканцами и Демократами растет
02:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Конгрессе обостряется борьба за свидетелей по делу импичмента Трампа.

Республиканцы раскритиковали решение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси задержать передачу статей по импичменту в Сенат.

Об этом сообщает The Hill.

"Демократы в Палате представителей сплотились вокруг спикера Нэнси Пелоси после того, как она заявила, что задержит официальную передачу статей по импичменту в Сенат, пытаясь добиться справедливого судебного процесса (над Трампом – ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, демократы требуют проведения слушаний в Сенате относительно давления Белого дома на Украину с конкретными свидетелями, появление которых в Палате представителей заблокировал сам президент Трамп. В то же время республиканцы открыто заявляют, что вместо того, чтобы выступать в роли беспристрастных присяжных в Сенате, они предпочли бы вообще свернуть это расследование и не заслушивать никого.

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Пелоси и ее союзники ожидают, что затягивание процесса передачи статей обвинения в Сенат вызовет давление на лидеров республиканского большинства в верхней палате. И таким образом удастся добиться проведения слушаний с необходимыми свидетелями.

Тем временем главный республиканец в Сенате Митч Макконнелл назвал расследование "очень поспешным, нетщательным и самым несправедливым в современной истории". В связи с этим он обвинил Пелоси в том, будто она боится "передавать результат своей некачественной работы в Сенат".

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На этом фоне демократы в Палате представителей называют решение Пелоси "очень разумным".

"Я думаю, что это дает ей преимущество, это дает Палате представителей рычаг, способный обеспечить, чтобы в Сенате не было ангажированного суда", - заявила член комитета по вопросам разведки Джеки Спейер.

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Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Митч Макконнелл, Нэнси Пелоси, Джеки Спейер.
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