СМИ: США закроет свою базу в Африке, чтобы сосредоточится на противостоянии с РФ

Новости мира:США хотят сократить количество военных миссий по всему миру, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем.

Пентагон раздумывает над тем, что бы сократить военный контингент в северной Африке. Об этом говорится в материале The New York Times. Такой шаг глобальной передислокации обоснован намерениями Вашингтона больше противостоять вызовам со стороны России и Китая.

Американцы намерены закрыть военную базу в Нигере. Кроме этого, они планируют отозвать часть своих войск, которые борются с террористами в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

Хотя решения по этому вопросу еще нет, оно ожидается только к концу января, уже сейчас можно говорить о том, что данное решение столкнется с огромной критикой со стороны законодателей, военных чиновников и союзников США.

Но и это еще не все. В Министерстве обороны также хотят сократить численность американских войск на Ближнем Востоке. Там намерены половину своего контингента вывести с Ирана, а так же треть контингента из Афганистана.

Американские военные начали принимать участие во многих антитеррористических операциях после теракта 11 сентября 2001. В данный момент, количество американских военных за рубежом перевалило за отметку в 200 тысяч.

Одним из главных меседжей предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году, было завершение постоянных воен США. В то же время, судя по всему, Пентагон не намерен уменьшать количество военных. Он просто хочет их передислоцировать.

Напомним, США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны".