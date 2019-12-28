В США школьникам разрешат прогуливать занятия для участия в акциях протеста

Новости мира:В США учащиеся смогут брать день отгула для "гражданской активности".

Один из крупнейших школьных округов в Соединенных Штатах объявил, что он разрешит учащимся одно оправданное отсутствие в течение учебного года для участия в общественных мероприятиях, таких как акции протеста, передает The Washington Post.

Уточняется, что государственные школы округа Фэрфакс в штате Вирджиния планируют начать разрешать пропуски 27 января 2020 года.

Так, учащиеся смогут брать день отгула для "гражданской активности", под которой подразумевается участие в маршах протеста, сидячих демонстрациях или, например, поездки в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями.

Отмечается, что данное нововведение может быть первым в своем роде в США.