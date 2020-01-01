Уровень прироста населения в США обновил столетний минимум

Новости мира:Прирост населения в США упал до столетнего минимума

Вследствие падения рождаемости и сокращения миграции по итогам 2019 года в США зафиксирован самый низкий за последние 100 лет уровень прироста населения.

Об этом информирует DW со ссылкой на Бюро переписи населения США.

"С 2018 по 2019 годы население Соединенных Штатов выросло примерно на половину процента, или около 1,5 миллиона человек, до 328 миллионов. Это самый низкий за столетие показатель годового прироста населения... Среди причин - уменьшение темпов рождаемости, увеличение уровня смертности и замедление темпов миграции в страну", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до сих пор самый низкий показатель прироста населения наблюдался во время Первой мировой войны, в 1917-м и 1918 годах.

Одна из причин нынешнего сокращения - старение поколения так называемых беби-бумеров, которым свойственно было иметь по несколько детей.

Кроме того, сказалось существенное сокращение иммиграции в США. По официальным данным, в 2018-2019 годах в страну прибыли 595 тысяч мигрантов, тогда как в 2016-м их количество достигало почти миллиона человек.