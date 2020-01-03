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Первая женщина на этой должности: Клинтон стала ректором университета Квинс

Первая женщина на этой должности: Клинтон стала ректором университета Квинс
00:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Хиллари Клинтон стала ректором британского университета.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс в британском Белфасте (Северная Ирландия).

Об этом сообщается на сайте вуза.

"Клинтон, получившая почетную докторскую степень от королевы в октябре 2018 года, станет 11-м ректором университета - и первой женщиной на этой должности", - говорится в сообщении.

Хиллари Клинтон в Twitter назвала это назначение большой честью.

"Это место, к которому я очень привязана, с которым за эти годы у меня сложились прочные отношения", - подчеркнула бывшая первая леди США.

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Как отметили в университете Квинс, Клинтон будет занимать должность ректора в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года.

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Великобритания, Хиллари Клинтон, Северная Ирландия, Квинс.
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