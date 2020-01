Первая женщина на этой должности: Клинтон стала ректором университета Квинс

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс в британском Белфасте (Северная Ирландия).

Об этом сообщается на сайте вуза.

"Клинтон, получившая почетную докторскую степень от королевы в октябре 2018 года, станет 11-м ректором университета - и первой женщиной на этой должности", - говорится в сообщении.

Хиллари Клинтон в Twitter назвала это назначение большой честью.

"Это место, к которому я очень привязана, с которым за эти годы у меня сложились прочные отношения", - подчеркнула бывшая первая леди США.

It’s my great privilege to become @QUBelfast's 11th—and first female—chancellor. It's a place I have great fondness for and have grown a strong relationship with over the years, and I’m proud to be an ambassador for its excellence. https://t.co/ysrSeA0JOu

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 2, 2020