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Импичмент Трампа: в США раскрыли детали задержки военной помощи Украине

Импичмент Трампа: в США раскрыли детали задержки военной помощи Украине
09:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенат США обнародовал полные версии документов, касающихся задержки помощи Украине.

Лидер демократического меньшинства Сената США Чак Шумер считает, что обнародованные 2 января на сайте Just Security документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате по импичменту Трампа.

Об этом сообщает NBC News.

В четверг Шумер заявил, что обнародованные Just Security неотредактированные сообщения, касающиеся решения президента США Дональда Трампа задержать военную помощь Украине, - это сокрушительный удар по требованиям сенатора Макконнелла (лидера республиканского большинства) провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.

"Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя", - сказал Шумер.

Как отмечается, новое расследование основывается на анализе неотредактированных версий документов. В прошлом месяце правительство по решению суда обнародовало их в сильно отредактированном виде (с затемненными фрагментами текста).

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Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что у него есть "четкое указание" от Трампа задержать помощь.

Письма также показывают напряженность между Белым домом и Пентагоном по этому поводу, ведь помощь необходимо было выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

Шумер также призвал экс-чиновников администрации Трампа (в том числе бывших советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и главного помощника по нацбезопасности Роберта Блэра) дать в Сенате соответствующие показания под присягой.

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В свою очередь председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф отметил, что электронные письма "опровергают любые утверждения о том, что президент США приказал приостановить военную помощь по неизвестной, но законной причине".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подвергла критике Белый дом за то, что там не обнародовали письма во время рассмотрения дела об импичменте.

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Украина, США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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