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Трамп пообещал ввести школьные молитвы

Трамп пообещал ввести школьные молитвы
10:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Президент США Дональд Трамп пообещал ввести обязательную молитву в государственных школах.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести обязательную молитву в государственных школах. Об этом он заявил во время выступления в здании церкви, передаёт УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы защищаем саму религию, она находится в осаде… Общество без религии не может процветать", – сказал он.

Во время выступлении Трамп высмеял кандидата на пост президента от Демократической партии Пита Буттиджича за то, что у него непроизносимая фамилия, а также сообщил, что демократы ведут войну против религии и верующих, пишет издание.

Присутствующие бурно отреагировали на обещание президента привнести религию в школы.

"Очень скоро я приму меры, чтобы гарантировать школьникам и учителям Первую поправку (к Конституции) и право молиться в наших школах", – сказал Трамп.

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Как отмечает издание, на выборах 2016 года за Трампа проголосовали более 80% белых христиан-евангелистов. Однако в евангельской поддержке Трампа образовалась трещина в прошлом месяце, когда журнал "Христианство сегодня" напечатал редакционную статью, в которой говорилось о "чрезвычайно аморальном характере" Трампа.

Стоит отметить, президентские выборы в США 2020 года намечены на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й Президент США.

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США, Школа, Дональд Трамп, Молитвы, Школьная молитва.
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