Скачать
Суббота, 04.01.2020
Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января

СМИ: Белый дом не передал два десятка писем, касательно военной помощи Украине

СМИ: Белый дом не передал два десятка писем, касательно военной помощи Украине
12:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В администрации Дональда Трампа заявили, что имеют порядка 20 писем касательно заморозки военной помощи Украине, однако передать их отказались.

В пятницу администрация президента США Дональда Трампа сообщила о наличии корреспонденции с 20 писем между и.о. начальника штаба президента Трампа и коллегой из Административно-бюджетного управления Белого дома с обсуждением замораживания пакета военной помощи Украине, но предоставить их Белый дом отказался, передает The New York Times.

Так, издание сообщило, что в ответ на распоряжение суда о скорейшей обработке указанных документов, управление доставило лаконичный письмо, в котором говорилось, что оно не будет предоставлять ни одну из 40 страниц электронных писем - даже с отредактированным текстом.

"Все 20 документов полностью удержаны", - говорится в письме сотрудницы управления Дионн Харди.

Военная помощь США: на что пойдут $300 млн

Сообщается, издание запрашивало переписку между сотрудником управления Майком Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвани Робертом Блэром. Переписка охватывала период с 1 мая по 2 октября прошлого года и насчитывала 40 страниц.

В своем письме Харди послалась на исключения из Акта о свободе информации, предположив, что раскрытие указаного материала "воспрепятствует откровенному и искреннему обмену мнениями, который необходим для принятия эффективных правительственных решений".

Ранее Just Security стало известно, что президент США Дональд Трамп лично дал "четкое указание" продолжать удерживать военную помощь Украине.

Как сообщалось, в середине декабря Палата представителей объявила Трампу импичмент по двум статьям.

24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей.

Трамп узнавал о военной помощи Украине за месяц до разговора с Зеленским

Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об осуществлении Трампом в июльской телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Военная помощь, Импичмент Трампу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
02 Лучшие травы для быстрого похудения
03 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
04 Впервые в истории: минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
05 Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасность на дорогах: украинцев предупредили о тумане и гололеде
Опасно: украинцев предупредили о тумане и гололеде
В Карпатах в районе Говерлы военные испытали самолет Ил-76МД
В Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД
Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Пенсионный возраст: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь