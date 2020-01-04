СМИ: Белый дом не передал два десятка писем, касательно военной помощи Украине

Новости мира:В администрации Дональда Трампа заявили, что имеют порядка 20 писем касательно заморозки военной помощи Украине, однако передать их отказались.

В пятницу администрация президента США Дональда Трампа сообщила о наличии корреспонденции с 20 писем между и.о. начальника штаба президента Трампа и коллегой из Административно-бюджетного управления Белого дома с обсуждением замораживания пакета военной помощи Украине, но предоставить их Белый дом отказался, передает The New York Times.

Так, издание сообщило, что в ответ на распоряжение суда о скорейшей обработке указанных документов, управление доставило лаконичный письмо, в котором говорилось, что оно не будет предоставлять ни одну из 40 страниц электронных писем - даже с отредактированным текстом.

"Все 20 документов полностью удержаны", - говорится в письме сотрудницы управления Дионн Харди.

Сообщается, издание запрашивало переписку между сотрудником управления Майком Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвани Робертом Блэром. Переписка охватывала период с 1 мая по 2 октября прошлого года и насчитывала 40 страниц.

В своем письме Харди послалась на исключения из Акта о свободе информации, предположив, что раскрытие указаного материала "воспрепятствует откровенному и искреннему обмену мнениями, который необходим для принятия эффективных правительственных решений".

Ранее Just Security стало известно, что президент США Дональд Трамп лично дал "четкое указание" продолжать удерживать военную помощь Украине.

Как сообщалось, в середине декабря Палата представителей объявила Трампу импичмент по двум статьям.

24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей.

Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об осуществлении Трампом в июльской телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.