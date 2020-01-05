Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион
Динамо заинтересовалось нигерийским нападающим
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 декабря

СМИ: Белый дом не получал согласия Конгресса на ликвидацию Сулеймани

СМИ: Белый дом не получал согласия Конгресса на ликвидацию Сулеймани
13:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Белый дом не получил согласия Конгресса перед ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, как того требует закон.

Президент США Дональд Трамп приказал уничтожить иранского военного командующего Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки. Вероятные нападения Ирана на американских военных, которые якобы вызвали ликвидацию Сулеймани, не были неизбежны.

Об этом сообщает New York Times.

"Самые высокие американские военные чиновники предлагали возможность его устранения (генерала Сулеймани - ред.), расценивая этот шаг в качестве радикального ответа на недавнее насилие при содействии Ирана на территории Ирака - среди вариантов, которые они предоставили президенту Трампу. Они не ожидали, что он выберет этот вариант", - говорится в сообщении.

Источники в Белом доме говорят, что разведчики пришли к выводу, что вероятные нападения Ирана на американских военных, которые якобы вызвали ликвидацию Сулеймани, не были неизбежны.

Иран заявил о "начале конца" присутствия США в регионе

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще не одобрил планы Сулеймани относительно каких-либо действий против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций как минимум за неделю до гибели генерала.

Как заявил источник NYT, разведданные о ситуации на Ближнем Востоке, поступившие 30 декабря, показали, что ситуация в регионе нормальная, а в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль-Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целевом ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

После убийства Сулеймани в Иране прошли массовые антиамериканские акции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Иран, Ирак, Багдад, Белый дом, Конгресс США, Дональд Трамп, Касем Сулеймани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Стрижки, которые станут главными тенденциями красоты в 2020 году
04 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
05 Не в первый раз: Facebook удалил пост Супрун о дне рождения Степана Бандеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран заявил о &quot;начале конца&quot; присутствия США в регионе
Иран заявил о "начале конца" присутствия США в регионе
На трассе Киев-Чоп произошло лобовое ДТП: погиб ребенок
На трассе Киев-Чоп произошло лобовое ДТП: погиб ребенок
Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа
Киев в полном объеме получил оплату за транзит газа
Вдали от холода: Холли Берри поделилась горячим &quot;новогодним&quot; фото
Вдали от холода: Холли Берри поделилась горячим "новогодним" фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь