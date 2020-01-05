СМИ: Белый дом не получал согласия Конгресса на ликвидацию Сулеймани

Новости мира:Белый дом не получил согласия Конгресса перед ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, как того требует закон.

Президент США Дональд Трамп приказал уничтожить иранского военного командующего Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки. Вероятные нападения Ирана на американских военных, которые якобы вызвали ликвидацию Сулеймани, не были неизбежны.

Об этом сообщает New York Times.

"Самые высокие американские военные чиновники предлагали возможность его устранения (генерала Сулеймани - ред.), расценивая этот шаг в качестве радикального ответа на недавнее насилие при содействии Ирана на территории Ирака - среди вариантов, которые они предоставили президенту Трампу. Они не ожидали, что он выберет этот вариант", - говорится в сообщении.

Источники в Белом доме говорят, что разведчики пришли к выводу, что вероятные нападения Ирана на американских военных, которые якобы вызвали ликвидацию Сулеймани, не были неизбежны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще не одобрил планы Сулеймани относительно каких-либо действий против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций как минимум за неделю до гибели генерала.

Как заявил источник NYT, разведданные о ситуации на Ближнем Востоке, поступившие 30 декабря, показали, что ситуация в регионе нормальная, а в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль-Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целевом ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

После убийства Сулеймани в Иране прошли массовые антиамериканские акции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.