Прокуроры просят суд посадить бывшего советника Трампа за ложь

Новости мира:28 января дело Майкла Флинна должен рассмотреть судья в окружном суде США в Вашингтоне, штат Колумбия.

Федеральные прокуроры просят суд приговорить эксраднику президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинну к шести месяцам тюрьмы за то, что он лгал агентам в отношении его контактов с российским дипломатом незадолго до инаугурации Трампа. Об этом сообщает CNBC.

Прокуроры, которые ранее в предыдущем судебном процессе просили приговора без заключения, отмечая его активную помощь в "нескольких расследованиях", резко изменили свой подход.

На этот раз прокуроры учли "серьезный характер" преступления генерал-лейтенанта в отставке и "его очевидное неприятие ответственности за свои действия".

Они также обвиняли его в том, что он пытался "препятствовать усилиям прокуратуры осудить других людей, даже когда помогал в других уголовных делах".

"Учитывая все обстоятельства, которые отрицают преимущества большей части предыдущего сотрудничества подсудимого, правительство больше не считает помощь подсудимого существенной", - отметили прокуроры.

Напомним: в декабре 2017 года Флинн признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере его разговоров с послом России в США за несколько недель до инаугурации Трампа в январе 2017-го.

Он ушел в отставку в феврале 2017 года после введения в заблуждение вице-президента Майка Пенса по поводу предмета разговора с российским дипломатом. Флинн сказал ему, что не обсуждал американские санкции против России, из-за чего Пенс защищал его в телевизионных интервью. На самом же деле Флинн обсуждал эти вопросы с российским дипломатом.