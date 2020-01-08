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Помпео об авиакатастрофе в Иране: США готовы предоставить Украине всю возможную помощь

Помпео об авиакатастрофе в Иране: США готовы предоставить Украине всю возможную помощь
20:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США готовы предоставить Украине всю возможную помощь и призывают всех к сотрудничеству в расследовании крушения авиалайнера в Иране.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не чинить препятствий при расследовании причин крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, а также заверил в готовности Вашингтона оказать всю необходимую помощь в Украине.

"США призывают к всеобъемлющему сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США в среду.

Госдеп также выразил соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе и подчеркнул, что готов предоставить Украине помощь и следит за инцидентом.

Трагедия рейса PS752: президент Ирана выразил соболезнования

"Государственный департамент США выражает наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 Международных авиалиний Украины. Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео,

Рано утром в среду самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно после вылета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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Украина, Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Госдеп США, Майк Помпео, PS752.
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