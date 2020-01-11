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Материалы по импичменту Трампа скоро передадут в Сенат

Материалы по импичменту Трампа скоро передадут в Сенат
09:54 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Конгресс США готов уже на следующей неделе передать в Сенат статьи об импичменте Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США планирует на следующей неделе передать в Сенат статьи об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, сообщает Politico.

"Я попросила председателя судебного комитета Джерри Надлера быть готовым представить на следующей неделе резолюцию о назначении управляющих и передаче статей об импичменте Сенату", - отметила Пелоси в письме к демократам из Палаты представителей.

Напомним, документ с обвинениями Трампа был рассмотрен и одобрен Палатой представителей еще 19 декабря 2019 года. Но тогда Пелоси заявила, что ожидает подходящего времени для передачи документа в Сенат, где как известно, большинство составляют поддерживающие Трампа республиканцы.

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Ожидается, что 14 января состоится еженедельное собрание конгрессменов, представляющих Демократическую партию, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, который уже получил голоса Республиканской партии за предложенную им схему судебного разбирательства, может начать процесс импичмента вскоре после получения статей.

Издание сообщает, что Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер пытались оказать давление на республиканцев, чтобы они позволили допросить новых свидетелей и учесть новые улики, но Макконнелл в конечном итоге дал им отпор.

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В пятницу Макконнелл сказал, что он рад, что статьи об импичменте наконец отправят в Сенат.

"Мы очень хотели начать ... сколько недель прошло? Это было долгое ожидание, я рад, что все кончено", - сказал Макконнелл журналистам.

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Импичмент, Сенат США, Конгресс США, Дональд Трамп.
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