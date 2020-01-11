Ядерное оружие Ирана: в Госдепе прогнозируют "катастрофу для Ближнего Востока"

Новости мира:Спецпредставитель Госдепа считает, что ядерное оружие в руках Ирана станет катастрофой.

Наличие у Ирана ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

Об этом заявил во время телефонного брифинга специальный представитель Государственного департамента по Ирану, старший советник госсекретаря Брайан Хук.

"Исламская республика Иран - это крупнейший в мире государственный спонсор терроризма, расположенный в самом нестабильном регионе мира. Иран никогда не должен иметь ядерное оружие. Это было бы катастрофой для Ближнего Востока", - убежден американский дипломат.

Хук подчеркнул, что для всех стран в мире также необходимо понимать важность прекращения иранской программы испытаний и производства баллистических ракет, что также несет угрозу региону.

Как заявил накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, если Иран выйдет из Венского соглашения (о прекращении ядерной программы - ред.), тогда Тегерану понадобится год-два, чтобы создать ядерное оружие.

В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), по которому Иран отказывался продолжать выполнять свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.

Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения и возобновили санкции против Ирана.