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США возобновили операцию против боевиков ИГИЛ в Ираке

США возобновили операцию против боевиков ИГИЛ в Ираке
07:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: defense.gov

Новости мира:Американские военные возобновили операцию против боевиков самопровозглашенной группировки ИГИЛ в Ираке.

В среду, 15 января, США возобновили совместные операции с Ираком, несмотря на требования парламента вывести американские войска с территории страны.

Об этом сообщает The New Уогк Times.

Решение о возобновлении взаимодействия было принято менее чем через две недели после того, как парламент Ирака проголосовал за выдворение всех американских войск из страны, отмечает издание.

Правительство обвинило Соединенные Штаты в нарушении суверенитета Ирака путем нанесения авиаударов по Ираку, в том числе 3 января, в результате чего было ликвидировано иранского генерала Касема Сулеймани и его иракских сторонников.

По данным источников издания, военные хотят как можно быстрее возобновить операции, направленные против ИГИЛ, чтобы не допустить усиления групп ИГИЛ и пропагандистского эффекта от того, что Соединенные Штаты приостановили совместные действия.

Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном

И. о. премьер-министра Ирака Адель Абдул Махди, который заявлял, что его правительство выполнит волю парламента о выдворении американских войск, похоже, смягчил свою позицию. Согласно заявлению, обнародованному в среду, он попросил госсекретаря США Майка Помпео на выходных направить в Ирак делегацию для выяснения деталей вывода войск.

Однако Помпео отказался от таких переговоров, отметив, что американская миссия в Ираке заключалась в том, чтобы обучить иракские вооруженные силы бороться с Исламским государством, и «мы продолжим эту миссию», сказал он.

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США, Ирак, Американские военные, ИГИЛ.
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