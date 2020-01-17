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Украина получила всю военную помощь в 2019 году

Украина получила всю военную помощь в 2019 году
15:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В Пентагоне назвали вопрос с задержкой военной помощи Украине слишком политизированным.

В Пентагоне говорят, что по решению Конгресса, Минобороны США передало военную помощь Украине в полном объеме. Об этом "Голосу Америки" рассказал представитель Пентагона Джон Хоффман.

"Вся помощь выделена и направлена Украине", - сказал он.

Государственные аудиторы в своем отчеты указали, что Служба управления и бюджета Белого дома нарушила закон США, когда заморозила военную помощь Украине. 

Джон Хоффман заявил, что военная помощь Украине была направленна в соответствии с указаниями Конгресса до конца бюджетного года.

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"Мы имели намерения направить эти деньги до конца финансового года, чтобы помочь безопасности Украины. Так и произошло, - отметил Хоффман, - кроме очень небольшой части, так и произошло".

Джон Хоффман назвал вопрос с задержки военной помощи слишком политизированным. Он отметил, что главной целью Пентагона было убедиться в том, что выделенные деньги будут направлены и потрачены по предназначению. 

Напомним, Резолюция Палаты представителей 755 объявила импичмент Дональду Трампу из-за его серьезных преступлений и проступков.

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США, Оружие, Пентагон, Минобороны США, Военная помощь для Украины.
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