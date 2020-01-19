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СМИ: Еще один советник Трампа по РФ потерял должность

СМИ: Еще один советник Трампа по РФ потерял должность
09:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Советник Трампа по вопросам России был отстранен от должности.

Советник президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик покинул свой пост спустя три месяца после того, как начал свою работу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства, знакомые с ситуацией, отмечают, что Пика отстранили от должности в пятницу, 17 января, после начатого против него расследования.

"Советника Трампа выпроводили из Белого дома", — сказал один из источников.

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Согласно сообщениям, Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии на следующей неделе.

Комментировать ситуацию официально и Белый дом и сам Пик отказались.

Как сообщалось ранее, уволенный чиновник возглавил подразделение по отношениям с Европой и Россией СНБ США в ноябре прошлого года. До этого он занимал должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

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К слову, предыдущий советник Трампа по вопросам РФ Том Моррисон проработал на этой должности всего два месяца, и в октябре прошлого года был уволен.

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Россия, Белый дом, Дональд Трамп, Эндрю Пик.
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