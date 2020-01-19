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Трамп передумал вносить изменения в пакт безопасности с Японией

Трамп передумал вносить изменения в пакт безопасности с Японией
12:17 Сегодня Телеграф НВ

Новости мира:Трамп намерен укреплять пакт безопасности с Японией.

Президент США Дональд Трамп полагает, что новые вызовы в мире требуют укрепления Договора о сотрудничестве и гарантиях безопасности между Соединенными Штатами и Японией.

Как отмечает Reuters, такое мнение идет вразрез с недавним заявлением президента о том, что пакт безопасности "несправедлив" и требует изменений.

"Поскольку обстановка в области безопасности продолжает меняться и возникают новые вызовы, крайне важно, чтобы наш альянс еще больше укреплялся и углублялся", — сказал Трамп в заявлении, посвященном 60-летию со дня подписания документа.

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Президент США выразил уверенность в том, что в будущем вклад Японии во взаимную безопасность "будет продолжать расти, и союз будет продолжать процветать".

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В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ добавил, что "альянс должен стать еще более устойчивым, чтобы защищать свободу, демократию, права человека и верховенство закона, чтобы поддерживать весь мир и через 60, и через 100 лет".

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Япония, Синдзо Абэ, Дональд Трамп.
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