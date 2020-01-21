Импичмент Трампа: мнения американцев разделились

Новости мира:Импичмент Трампа поддерживает половина американцев.

Примерно половина американцев соглашается, что Сенат должен проголосовать за импичмент нынешнего президента США Дональда Трампа, в то время как более двух третей считают необходимым заслушать дополнительных свидетелей по этому делу.

Такие данные обнародованы по результатам последнего социологического опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN.

Так, 51% опрошенных граждан США, имеющих право голоса, поддержали необходимость отставки президента по решению верхней палаты американского Конгресса. В то же время, 45% избирателей не соглашаются с этим.

Для того, чтобы Сенат поддержал импичмент, ему необходимо более двух третей голосов, то есть 67-ми из 100 сенаторов. Таким образом, если брать проекцию этого соотношения на общее население Соединенных Штатов, одобрение идеи импичмента среди американцев сейчас является недостаточным.

В то же время, почти семь из 10 опрошенных (69%) заявляют, что судебное разбирательство по делу импичмента в Сенате должно включать слушания с новыми свидетелями, чего добиваются демократы. Для этого сенаторам от демократической партии нужно склонить на свою сторону всего четырех республиканцев в Сенате, чтобы они проголосовали за эту процедуру, и поддержка населения США находится на стороне демократов.

Опрос проводился по телефону в течение периода с 16 по 19 января среди 1156 взрослых респондентов в США.