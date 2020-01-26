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В США зафиксировали еще один случай заражения на коронавирус

В США зафиксировали еще один случай заражения на коронавирус
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В США зарегистрировали третий случай заражения новый китайский коронавирус, на этот раз - в штате Калифорния.

Третий эпизод заболевания новым смертельно опасным коронавирусом зарегистрирован в США.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на местное агентство здравоохранения, случай зарегистрирован в округе Орандж штата Калифорния. Больной – путешественник, вернувшийся из китайского города Ухань, где началась эпидемия. Он госпитализирован в изолированных условиях, его состояние удовлетворительное. Напомним, в Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.

Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

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Все по теме:

Китай, США, Калифорния, Болезнь, КНР, Вирус, Си Цзиньпин, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV, Симптомы коронавируса.
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