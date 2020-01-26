Книга лучше: жители США назвали лучший способ провести свободное время

Новости мира:Наиболее популярной культурной деятельностью среди американцев остается посещение библиотек.

Посещение библиотек остается самым популярным способом проведения досуга среди американцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gallup.

"Посещение библиотеки остается наиболее распространенной культурной деятельностью американцев", - говорится в сообщении.

В среднем американцы наведываются в библиотеку 10,5 раз в год, что почти в два раза чаще, чем они наведываются в кино — в среднем жители США посещают кинотеатры 5,3 раза в год.

Согласно опросу, чаще в библиотеки ходили женщины и молодежь от 18 до 29 лет.

Среди других популярных видов отдыха среди американцев отмечаются спортивные матчи (4,7 раз в год), музыкальные или театральные постановки (3,8 раз в год), национальные или исторические парки (3,7), музеи (2,5), казино (2,5), парки развлечений (1,5) и зоопарки (0,9 раз в год).

Отмечается, что результаты данного опроса за 2-15 декабря 2019 года почти не отличаются от данных за 2001 года.