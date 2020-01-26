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"Не сотрудничайте с Huawei": Трамп предупредил Джонсона

"Не сотрудничайте с Huawei": Трамп предупредил Джонсона
19:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Президент США предостерег премьер-министра Британии от сотрудничества с Huawei.

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что участие корпорации Huawei в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории королевства создаст большую угрозу для ее национальной безопасности. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times, передает УНН. 

По информации издания, об этом глава Белого дома сообщил британскому премьеру во время телефонного разговора, состоявшегося 24 января.

Газета пишет о том, что Трамп предложил Джонсону, чтобы Великобритания и Соединенные Штаты создали совместный проект, который стал бы альтернативой участию Huawei в развитии сети 5G в Британии. Однако, как говорится в статье, Лондон считает, что это займет слишком много времени.

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Как информировало на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, британский Совет национальной безопасности после заседания под руководством премьера согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной инфраструктуре".

По информации The Sunday Times, официально о своем решении британское правительство объявит 28 января.

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Как сообщалось ранее, США выдали красный уровень предупреждения относительно поездок в Китай.

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США, Борис Джонсон, Huawei, Дональд Трамп.
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