"Не сотрудничайте с Huawei": Трамп предупредил Джонсона

Новости мира:Президент США предостерег премьер-министра Британии от сотрудничества с Huawei.

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что участие корпорации Huawei в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории королевства создаст большую угрозу для ее национальной безопасности. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times, передает УНН.

По информации издания, об этом глава Белого дома сообщил британскому премьеру во время телефонного разговора, состоявшегося 24 января.

Газета пишет о том, что Трамп предложил Джонсону, чтобы Великобритания и Соединенные Штаты создали совместный проект, который стал бы альтернативой участию Huawei в развитии сети 5G в Британии. Однако, как говорится в статье, Лондон считает, что это займет слишком много времени.

Как информировало на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, британский Совет национальной безопасности после заседания под руководством премьера согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной инфраструктуре".

По информации The Sunday Times, официально о своем решении британское правительство объявит 28 января.

Как сообщалось ранее, США выдали красный уровень предупреждения относительно поездок в Китай.