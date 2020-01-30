Адвокат Трампа о давлении на Украину: Это не может быть причиной для обвинений для импичмента

Новости мира:Адвокат Трампа заявляет, что давление на Украину - не основание для импичмента.

Защитник президента США в судебном процессе по импичменту Алан Дершовиц заявил, что давление Трампа на Украину в виде задержания оружия в обмен на увеличение шансов победить на выборах не может быть основанием для импичмента.

С таким заявлением он выступил накануне на слушаниях в Сенате США, сообщает Buzz Feed News.

"Выборы проходят в интересах общества. И если президент делает определенные вещи, которые, по его мнению, помогут ему избраться в интересах общества, это не может быть чем-то вроде quid pro quo (услугой за услугу - ред.), что ведет к импичменту", - заявил адвокат Трампа.

При этом Дершовиц изложил три типа возможной мотивации в контексте украинского вопроса: общественный интерес, политический интерес и частный финансовый интерес. Первые два не могут быть основанием для импичмента. Что же касается третьего типа, то, по утверждению адвоката, если бы речь шла о личной финансовой выгоде для президента, например, в виде дохода от задержки зарубежной помощи, это действительно было бы признаком коррупции.

Как подчеркнул Дершовиц, Трамп считает, что он большой президент, и если не будет переизбран, то, по его мнению, пострадает национальный интерес. "Это не может быть причиной для обвинений для импичмента", - отметил адвокат президента.

Как сообщалось, ранее сам Дональд Трамп подчеркивал, что не оказывал никакого давления на Украину и заявлял, что все его беседы с главой Украинского государства Владимиром Зеленским были "замечательными".