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Круглосуточный мониторинг: Трамп провел брифинг по ситуации с коронавирусом

Круглосуточный мониторинг: Трамп провел брифинг по ситуации с коронавирусом
15:48 Сегодня Телеграф

Новости мира:Президент США заявил, что лучшие специалисты мира 24/7 следят за ситуацией по коронавирусу из Китая.

Президент Соединенных Штатов Америки заверил, что их лучшие специалисты круглосуточно следят за развитием всех событий, связанных с коронавирусом из Китайского города Ухань.

Об этом в своем твитере сообщил Дональд Трамп.

"Только что провел брифинг по коронавирусу в Китае с участием всех наших лучших агентств, которые также тесно сотрудничают с Китаем. Мы будем продолжать следить за развитием событий. У нас есть лучшие специалисты в мире, и они на вершине 24/7!" - заявил президент США.

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Напомним, ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются стать на карантин из-за коронавируса или лечиться.

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Также ранее сообщалось, что количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.

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Китай, США, Заболевание, Ухань, Заражение, Дональд Трамп, Коронавирус.
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