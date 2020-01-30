Круглосуточный мониторинг: Трамп провел брифинг по ситуации с коронавирусом

Новости мира:Президент США заявил, что лучшие специалисты мира 24/7 следят за ситуацией по коронавирусу из Китая.

Президент Соединенных Штатов Америки заверил, что их лучшие специалисты круглосуточно следят за развитием всех событий, связанных с коронавирусом из Китайского города Ухань.

Об этом в своем твитере сообщил Дональд Трамп.

"Только что провел брифинг по коронавирусу в Китае с участием всех наших лучших агентств, которые также тесно сотрудничают с Китаем. Мы будем продолжать следить за развитием событий. У нас есть лучшие специалисты в мире, и они на вершине 24/7!" - заявил президент США.

Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются стать на карантин из-за коронавируса или лечиться.

Также ранее сообщалось, что количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.