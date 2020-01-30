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Поддержка США: Майк Помпео и Владимир Зеленский встретятся в Киеве

Поддержка США: Майк Помпео и Владимир Зеленский встретятся в Киеве
13:14 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости Украины:В Киеве 31 января встретятся Майк Помпео и Владимир Зеленский.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве состоится 31 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

В 12:00 в пятницу запланирована встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ.

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Отметим, сайт Госдепа сообщает, что Помпео прибудет в Киев 30 января. Там указано, что Помпео во время визита встретится также с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком "для подчеркивания поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения цветов у Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить память тех, кто погиб на Донбассе.

Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и деловых кругов.

В Киеве могут ограничить движение в связи с визитом Помпео

После Киева Помпео поедет в Минск на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко. 

Госсекретарь США также посетит Узбекистан, Казахстан. 29 января он посетил Великобританию.

Как сообщалось ранее, 10 января Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

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Украина, США, Владимир Зеленский, Майк Помпео.
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