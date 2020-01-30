Книга под запретом: Белый дом "запретил" Болтону публиковать свою работу

Новости мира:В Белом доме считают, что рукопись Джона Болтона содержит слишком много секретной информации.

Белый дом сообщил бывшему советнику по национальной безопасности Джон Болтон, что рукопись его книги содержит "значительное количество секретной информации" и поэтому не может быть опубликована в нынешней форме. Об этом сообщает Reuters.

В письме Совета национальной безопасности Белого дома к адвокату Болтона Чарльзу Куперу сказано, что рукопись содержит некоторые материалы, которые считаются "TOP SECRET" и которые могут нанести "очень серьезный ущерб" национальной безопасности США в случае публикации без разрешения.

"Согласно федеральному законодательству и соглашений о неразглашении, которые ваш клиент подписал как условие доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или раскрыта иным способом без удаления этой секретной информации", - говорится в письме.

Письмо, посланное по электронной почте Куперу, датировано 23 января.

Рукопись перевернула ход рассмотрения дела об импичменте против президента США Дональда Трампа, на которого работал Болтон.

The New York Times сообщила в воскресенье, что Трамп заявил Болтону в августе, что он хочет продолжать задержку 391 миллионов долларов военной помощи Украине, пока тамошние чиновники не помогут расследовать деятельность демократов, в частности бывшего вице-президента Джо Байдена, теперь вероятного кандидата в президенты, и его сына Хантера.

Демократы после этого усилили давление с требованием вызвать Болтона в качестве свидетеля в судебном процессе об импичменте, в котором Трамп обвиняется в злоупотреблении властью в отношениях с Украиной и в препятствовании Конгрессу.

В письме, подписанном Эллен Найт, старшим директором по управлению документацией, доступу и информационной безопасности, сказано, что рукопись Болтона еще изучается.

"Рукопись остается на рассмотрении, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь вашему клиенту, определив секретную информацию в рукописи", - говорится в сообщении. "Мы сделаем все возможное, чтобы сотрудничать с вами, чтобы обеспечить возможность вашего клиента рассказывать его историю таким образом, чтобы национальная безопасность США была защищенной".

Трамп ранее отрицал, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за дела Байдена.

Напомним, Дональд Трамп представил концептуальную карту с территорией "будущего государства Палестина".