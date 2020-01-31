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В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
00:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В США сообщили о первом случае заражения коронавирусом.

В США сообщили о первом случае распространения китайского коронавируса от человека, который вернулся из Китая.

Как сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США, женщина заразилась во время путешествия в город Ухань - эпицентр вспышки, а с мужем контактировала уже после приезда.

Отмечается, что новый случай - шестой зафиксированный в Штатах. Остальные пятеро были туристами, которые заболели после возвращения в США из Китая. Последний пациент не был в Китае. Отмечают, что женщина 13 января вернулась в Чикаго из Китая. В дальнейшем она попала в больницу с диагнозом нового вируса. Поэтому госпитализировали и ее мужа, с которым она контактировала.

Напомним, в США ранее подтвердили пять случаев заражения новым коронавирусом.

Напоминаем, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

По данным китайских властей, по состоянию на 30 января в стране от инфицирования новым коронавируса умерли 170 человек.

В мире зарегистрировано 7 тыс. 783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из которых летальные. Кроме Китая, заболевание зафиксировано в 17 странах мира. 29 января заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что коронавирус из Китая в настоящее время Украине не угрожает.

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США, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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