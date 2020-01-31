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Выборы в США: у Байдена появился серьезный конкурент

Выборы в США: у Байдена появился серьезный конкурент
19:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сандерс и Байден имеют почти равную поддержку среди сторонников демократов.

Лидеры президентской гонки от Демократической партии США Берни Сандерс и Джо Байден в настоящее время могут рассчитывать на поддержку почти равного числа избирателей, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на совместный опрос с Wall Street Journal.

В поддержку Сандерса готовы выступить 27% опрошенных, в то время как в поддержку Байдена - 26% респондентов. В опросе принимали участие сторонники демократов, которые могут голосовать на внутрипартийных выборах.

Таким образом, Сандерс впервые обогнал Байдена в опросе NBC и Wall Street Journal. Еще в декабре прошлого года Байдена поддерживали 28%, а Сандерса - 21%.

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В поддержку Сандерса чаще выступают молодые американцы с либеральными взглядами, в то время как Байдена поддерживают пожилые граждане и афро-американцы, отмечает NBC News.

На третьем месте по поддержке среди потенциальных избирателей - сенатор Элизабет Уоррен с 15%. На четвертом - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с 9%.

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3 февраля в Айове пройдут демократические кокусы в Айове, они дадут старт внутрипартийным выборам в США, в ходе который партия изберет своего претендента для борьбы за пост президента США.

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Джо Байден, Дональд Трамп, Берни Сандерс, Выборы 2020.
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