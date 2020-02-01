Скачать
Суббота, 01.02.2020
Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля

СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США

СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
10:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Украинцы заняли третье место по количеству беженцев в США, пропустив в перед только граждан Конго и Мьянмы.

В то время как президент США Дональд Трамп значительно сократил число беженцев, которым разрешили поселиться в стране, непропорционально большую долю беженцев, которые въехали в Соединенные Штаты в последние годы, составили украинцы. Такую статистику наводит издание The Washington Post.

"Хотя на Сирию, Афганистан, Южный Судан, Мьянму и Сомали приходится более двух третей международного кризиса с беженцами, который, согласно данным ООН, в настоящее время составляет более 26 миллионов, в 2019 году украинцы превзошли по количеству прибывших в США сирийских беженцев - 8 к 1, афганцев - почти 4 к 1, суданцев - 12 к 1 и сомалийцев - 19 к 1", - пишет автор статьи.

Отмечается, что только люди, бежавшие из Конго и Мьянмы, превосходят по численности поток украинских беженцев в Соединенные Штаты.

В Средиземном море спасли 500 мигрантов

Согласно данным издания, 4451 украинца, прибывших в США в течение 2019 финансового года, составили 15% от 30 тыс. беженцев, которые переселились в страну. В 2016 году украинцы составляли всего 3%.

Как сообщалось ранее, по состоянию на середину августа в Украине проживало 1,4 миллиона ВПЛ и более 5000 беженцев и искателей убежища.

Напомним, в Греции хотят установить водные барьеры, чтобы помешать мигрантам попадать в страну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Беженцы, США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
04 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
05 Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
Очередная подлость: боевики обвиняют ВСУ в серьезном ДТП на Донбассе
Боевики обвиняют ВСУ в ДТП на Донбассе
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь