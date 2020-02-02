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Задержка военной помощи Украине: в Белом доме засекретили переписку сотрудников

Задержка военной помощи Украине: в Белом доме засекретили переписку сотрудников
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Белый дом заблокировал полную публикацию писем о задержке оборонной помощи Украине.

Белый дом блокирует обнародование оригиналов переписки работников президентской администрации относительно задержки оборонной помощи Украине летом 2019 года.

Об этом сообщает Центр общественной добропорядочности США.

"Значительная часть материалов, полученных Центром общественной добропорядочности, была засекречена, хотя некоторые детали были обнародованы. Правительство утверждает, что информацию засекретили, поскольку в ней отражены внутренние дискуссии", - говорится в сообщении.

В декабря 2019 года Министерство юстиции США опубликовало по требованию Центра общественной добропорадочности письма американских чиновников, касающиеся задержки военной помощи Украине, но они были сильно отредактированы - значительная часть информации была закрашена черным.

Ведомство объяснило предоставление документов в такой форме "президентской привилегией", которая разрешает Белому дому не обнародовать информацию о "внутренних дискуссий" в администрации даже по требованию суда. В частности, переписка освещает общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками Дональда Трампа по принятию решений, поэтому является "привилегированной".

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Однако в Центре общественной добропорядочночти не согласны с этой аргументацией и настаивают, что публикация отцензурированных писем в полном виде соответствует интересам общественности. Эта информация не может быть "привилегированной", заявляют в общественной организации, потому что она касается таких действий президента и его администрации, которые Счетная палата США признала незаконными.

Центр добропорядочности опубликует юридическую позицию относительно переписки 14 февраля.

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Как сообщалось, в конце сентября 2019 года демократы в Палате представителей инициировали рассмотрение дела по импичменту президента США после того, как стало известно, что он задержал оборонительную помощь Украине. Оппоненты Трампа обвинили его, в частности, в давлении на Киев с требованием начать расследование против сына Джо Байдена, который является одним из главных оппонентов Трампа на президентских выборах в США.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

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В Сенате процесс рассмотрения обвинений по импичменту президента США начался 21 января.

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Украина, Белый дом, Военная помощь.
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