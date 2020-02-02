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Военное сотрудничество Украины и Турции: страны работают над рядом проектов

Военное сотрудничество Украины и Турции: страны работают над рядом проектов
14:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол Украины в Турции Андрей Сибига говорит, что Украина и Турция сотрудничают в 50 проектах.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что Украина и Турция в сфере военно-технического сотрудничества, реализуют около 50 проектов.

По его словам, в данный момент одним из важнейших направлений в сотрудничестве, является закупка турецких боевых БПЛА и поставки ГП "Ивченко-Прогресс" украинских двигателей для производства турецкого БПЛА "Акынджи".

Андрей Сибига отметил тот факт, что сотрудничество двух стран не ограничивается куплей-продажей продукции. Она вышла на новый уровень. Страны начали совместное производство и разработку продукции. 

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"Наше взаимодействие способствует укреплению обороноспособности наших стран, Украине эти проекты помогают уменьшить смертность наших воинов, укрепить армию", - подчеркнул Сибига.

Напомним, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган поучаствуют Украино-турецком бизнес-форуме.

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Украина, Турция, Посол Украины, Военное сотрудничество, Военные проекты, Андрей Сигиба.
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