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На бизнес-форуме в Киеве ожидается большой десант турецких инвесторов

На бизнес-форуме в Киеве ожидается большой десант турецких инвесторов
10:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол Украины в Турции заявил, что на бизнес-форуме в Киеве будут присутствовать порядка 400 бизнесменов из Турции.

В украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, который пройдет 3 февраля при участии Президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, примут участие более 400 турецких бизнесменов.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Логическим является интерес к бизнес-форуму, который состоится в Киеве 3 февраля. По моей информации, в нем желание участвовать выразили более 400 бизнесменов из Турции. Это также свидетельствует об огромном интересе", - сказал Сибига.

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По его словам, турецкую сторону интересует, в частности, зеленая энергетика, агросфера, участие в строительстве крупных инфраструктурных объектов.

"Уверен, мы будем иметь новые контракты и в этом году, получим положительную динамику именно в развитии отношений между малым и средним бизнесом", - сказал дипломат.

Он сообщил, что в феврале этого года планируется украинская торговая миссия в Стамбуле.

"Этап разговоров о двустороннем экономическом потенциале взаимодействия, ознакомление с возможностями сторон, прошел. Пришло время активных действий. Турецкий бизнес четко понимает, что Украина - это правильное место для развития бизнеса", - подытожил дипломат.

Как сообщалось, в понедельник, 3 февраля, будет заседать Стратегический совет высокого уровня между Украиной и Турцией, Киев посетит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден в том, что доверие международных партнеров к Украине усиливается.

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Киев, Турция, Посол Украины, Бизнес-форум, Андрей Сибига.
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