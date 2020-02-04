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Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью

Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию РФ не будут продлевать полномочия главы государства.

Президент России Владимир Путин заверяет, что предложил внести поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить полномочия главы государства. Об этом он сказал в Череповце.

По словам Путина, в РФ по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должна быть единая система власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу.

"А те, кто работает в муниципалитетах, были бы связаны со страной и ее интересами. То же самое во многих других областях, и поэтому я это предложил, а не для того, чтобы продлить свои полномочия" - сказал он.

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Как отметил Путин, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не должно стать способом продления полномочий президента, выборы главы государства должны осуществляться на альтернативной площадке.

"Это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия президента? Думаю, что нет, потому что если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - подчеркнул он.

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью. "Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью… Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать", - сказал он.

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При этом Путин назвал всероссийский опрос граждан о согласии внести поправки в Конституцию "высшей формой демократии" - "плебисцитом". "Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления, это волеизъявления, были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути - это волеизъявление граждан страны", - заявил Путин.

По его словам, робота по внесению изменений в основной закон РФ должна завершиться в "здравые сроки". "Над Конституцией работали 6 месяцев и одну неделю. После этого в Конституцию, после того, как она была принята, поправки вносились 15 раз. То, что сейчас предложено, ничего здесь нет такого необычного, 15 раз вносились поправки уже к сегодняшнему дню", - сказал Путин.

Напомним,  Павел Климкин считает, что Владислав Сурков не исчерпал своих возможностей, в качестве куратора "украинского вопроса".

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Россия, РФ, Владимир Путин, Конституция РФ.
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