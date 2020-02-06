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Импичмент "заглох": Трампа признали невиновным

Импичмент "заглох": Трампа признали невиновным
00:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенат США полностью оправдал Дональда Трампа в процессе импичмента.

Верхняя палата американского Конгресса большинством голосов признала президента США Дональда Трампа невиновным по двум статьям обвинений, официально выдвинутыми в декабре по результатам расследования Палаты представителей.

Окончательное голосование по двум статьям состоялось в среду.

Так, по первой статье обвинений президента в злоупотреблении властью – голосование прошло с расчетом 48 против 52 сенаторов. Позицию демократов и независимых кандидатов по признанию Трампа виновным поддержал также один сенатор из Республиканской партии – Митт Ромни.

По второй статье обвинения главы Белого дома в процессе импичмента, который касался препятствования работе Конгресса США, голоса разделились строго по партийной линии – 47 против 53.

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По процедуре, для того, чтобы отправить президента в отставку, необходима поддержка как минимум двух третей состава Сената, минимум 67 сенаторов из 100 мандатной палаты.

Таким образом, процесс импичмента президента Трампа в Конгрессе США официально можно считать завершенным.

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Как сообщалось, президента США обвиняли по двум статьям об импичменте, а именно в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

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Импичмент, Сенат США, Дональд Трамп.
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