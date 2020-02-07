"Международная угроза": Пентагон заявил об опасении из-за растущей мощи РФ и Китая

Новости мира:Минобороны США заявили, что Россия и Китай могут представлять угрозу для глобальной безопасности.

На фоне растущей китайской экономической мощи и российской агрессии, что представляет угрозу для глобальной безопасности, европейские союзники должны взять на себя больше обязательств по обеспечению безопасности в мире. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая в четверг в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, передает Пентагон.

Так, по словам Эспера, политические и экономические рычаги Китая уже подрывают суверенитет некоторых стран, а российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушения ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности - ред.) показывают, что Россия не желает быть ответственным международным игроком.

"Мы не можем оставаться в стороне, пока авторитарные нации пытаются изменить глобальную среду безопасности в свою пользу за счет других. Это будет способствовать продолжению агрессии и уменьшит нашу способность сдерживать будущие конфликты. Таким образом, Стратегия национальной обороны Америки ясно дает понять, что конкуренция великих держав снова является главным предметом озабоченности национальной безопасности США", - сказал министр.

По его словам, Соединенные Штаты сталкиваются с этой проблемой, но "свободолюбивые страны" должны признать угрозы своей безопасности и взять на себя обязательства внести свой вклад в обеспечение безопасности в мире.

Эспер сказал, что Европа больше всего обеспокоена Россией, вспомнив за продолжающуюся агрессию России в Украине и усилия, направленные на то, чтобы подорвать мир в Сирии.

"Даже в Венесуэле мы видим, что Россия показывает приверженность дискредитированным и несостоятельным режимам в попытке способствовать нестабильности. И прямо здесь, в Соединенном Королевстве, вы хорошо знаете о смертельных отравлениях, которые произошли в 2006 и 2018 годах", - добавил он.

"Проще говоря, внешняя политика России продолжает игнорировать международные нормы. Вот почему Соединенные Штаты в консультации с нашими союзниками по НАТО расширяют присутствие в Польше и продолжают тесное сотрудничество с балтийскими государствами", - добавил министр.