Провал импичмента: в Совете нацбезопасности США грядут масштабные "чистки" кадров

Новости мира:В Совете национальной безопасности США планируют провести "чистки" кадров.

Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт о'Брайен после завершения процедуры импичмента намерен осуществить увольнение чиновников в Совете национальной безопасности.

Об этом сообщает CNN.

"Ожидается, что советник президента по национальной безопасности Роберт о'Брайен проведет существенные сокращения сотрудников Совета национальной безопасности уже на следующей неделе", - сообщили CNN два осведомленных источника.

О'Брайен не раз говорил о намерении сократить штат Совета из 236 сотрудников, называя его "чрезмерным".

По его словам, штат Совета увеличился при прежнем президенте США Бараке Обаме, хотя при Джордже Буше насчитывал всего 100 сотрудников.

Совет национальной безопасности администрации Трампа оказался в центре внимания после увольнения подполковника, главного эксперта по делам Украины Александра Виндмана и его брата-близнеца — юриста Совета Евгения Виндмана.

Адвокат Александра Виндмана Дэвид Прессман заявил, что его клиент "был уволен за то, что давал показания в рамках процедуры импичмента".

Как сообщалось, осенью прошлого года на слушаниях в Палате представителей по поводу импичмента Трампа Виндман, который лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной. После этого Трамп неоднократно выражал возмущение присутствием Виндмана в Белом доме.

5 февраля в Сенате состоялось финальное голосование по делу импичмента главы Белого дома, во время которого республиканское большинство покинула Дональда Трампа на посту президента США.