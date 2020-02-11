СМИ: Разведслужбы ФРГ и США прослушивали правительства более сотни стран

Новости мира:Разведки Германии и США десятилетиями "слушали" правительства более 100 стран.

Немецкая федеральная служба разведки BND и американское Центральное разведывательное управление не менее 23 лет прослушивали правительства более 100 стран.

Об этом говорится в программе Frontal 2, подготовленной немецким телеканалом ZDF в сотрудничестве с американским изданием Washington Post и швейцарским телеканалом SRF.

"BND и американское ЦРУ десятилетиями шпионили за государствами, включая дружественные страны. Они использовали шифровальные машины и могли читать сообщения более 130 правительств и разведывательных органов", - говорится в материале.

Полученные таким образом данные не разглашались. Среди прочего, эти спецслужбы владели информацией об убийстве десятков тысяч человек в некоторых странах. Таким образом спецслужбы молчали о грубых нарушениях прав человека, фактически скрывали их.

Отмечается, что BND и ЦРУ использовали швейцарскую компанию Crypto AG, которой владели в равных долях, для прослушивания. Компания выпускала технологию шифрования для защищенной связи и продавала ее по всему миру. Крупнейшими покупателями манипулированных устройств шифрования были Саудовская Аравия и Иран. Правда, клиенты не знали, что манипулируют технологией спецслужбы.

Свою роль сыграла в техническом обеспечении также немецкая Siemens.

Операция, получившая название "Рубикон", длилась с 1970 по 1993 год. Некоторые называют ее "одной из самых успешных послевоенных разведывательных операций".