"Сейчас не время проявлять слабость": Трамп обратился к Сенату касаемо его военных полномочий

Новости мира:Трамп просит Сенат не ограничивать его военных полномочий.

Президент США Дональд Трамп обратился к республиканского большинства в Сенате с просьбой не поддерживать резолюции об ограничении военных полномочий, в частности, в ситуации с Ираном.

Об этом он написал в серии сообщений на официальной Twitter-странице.

"Очень важно для безопасности нашей страны, чтобы Сенат Соединенных Штатов не голосовал за Резолюцию о военных полномочий в ситуации с Ираном. Мы очень хорошо справляемся с Ираном, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в основном поддерживают нашу атаку против террориста Сулеймани", - отметил глава Белого дома.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

В другом сообщении он оправдывал свое решение относительно ликвидации иранского генерала Сулеймани: "Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы удачный день".

Трамп отметил, что принятие Сенатом резолюции, которая ограничит его полномочия, посылает очень плохой сигнал.

"Демократы делают это лишь в попытках усложнить дела для Республиканской партии. Не допускайте этого!", - призвал Трамп сенаторов-однопартийцев.

В начале января президент США заявил, что, по его приказу была проведена успешная военная операция, в результате которой был ликвидирован один из самых влиятельных иранских генералов Касем Сулеймани. После этого иранская сторона нанесла ракетный удар по военной базе США в Ираке. Сначала президент Трамп и Пентагон заявили, что в результате удара никто не пострадал. Однако позже стало известно об 11 тяжелораненых и вообще до сотни военных американцев, которые получили черепно-мозговые травмы.

Уже 10 января Палата представителей США, которая контролируется большинством демократов, утвердила резолюцию, которая не позволяет президенту Трампу принимать единоличные решения о военных действиях против Ирана. В документе указано, что подобные решения президент должен согласовывать с Конгрессом США.