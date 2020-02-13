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"Сейчас не время проявлять слабость": Трамп обратился к Сенату касаемо его военных полномочий

"Сейчас не время проявлять слабость": Трамп обратился к Сенату касаемо его военных полномочий
04:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп просит Сенат не ограничивать его военных полномочий.

Президент США Дональд Трамп обратился к республиканского большинства в Сенате с просьбой не поддерживать резолюции об ограничении военных полномочий, в частности, в ситуации с Ираном.

Об этом он написал в серии сообщений на официальной Twitter-странице.

"Очень важно для безопасности нашей страны, чтобы Сенат Соединенных Штатов не голосовал за Резолюцию о военных полномочий в ситуации с Ираном. Мы очень хорошо справляемся с Ираном, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в основном поддерживают нашу атаку против террориста Сулеймани", - отметил глава Белого дома.

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В другом сообщении он оправдывал свое решение относительно ликвидации иранского генерала Сулеймани: "Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы удачный день".

Трамп отметил, что принятие Сенатом резолюции, которая ограничит его полномочия, посылает очень плохой сигнал.

"Демократы делают это лишь в попытках усложнить дела для Республиканской партии. Не допускайте этого!", - призвал Трамп сенаторов-однопартийцев.

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В начале января президент США заявил, что, по его приказу была проведена успешная военная операция, в результате которой был ликвидирован один из самых влиятельных иранских генералов Касем Сулеймани. После этого иранская сторона нанесла ракетный удар по военной базе США в Ираке. Сначала президент Трамп и Пентагон заявили, что в результате удара никто не пострадал. Однако позже стало известно об 11 тяжелораненых и вообще до сотни военных американцев, которые получили черепно-мозговые травмы.

Уже 10 января Палата представителей США, которая контролируется большинством демократов, утвердила резолюцию, которая не позволяет президенту Трампу принимать единоличные решения о военных действиях против Ирана. В документе указано, что подобные решения президент должен согласовывать с Конгрессом США.

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Иран, Сенат США, Дональд Трамп.
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