Сенат США предлагает ограничить военные полномочия Трампа

Новости мира:Сенат США предварительно выступил за ограничение военных действий Трампа в Иране.

Контролируемый республиканцами Сенат США предварительно поддержал резолюцию по ограничению военных действий в Иране.

Как сообщает Радио Свобода, за решение проголосовал 51 сенатор, 45 выступили против.

В резолюции, которая не имеет обязательной силы, говорится, что президент США Дональд Трамп не должен использовать американские войска в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявил войну или не предоставил специальное разрешение для использования военной силы.

Трамп и его сторонники заявили, что решение направит неверный сигнал Ирану и другим потенциальным противникам США. В то же время сенатор-демократ Тим Кейн сказал: "Мы не посылаем сигнал слабости, когда боремся за верховенство закона".

Финальное голосование за решение состоится 13 февраля.

В январе аналогичную резолюцию приняла Палата представителей. Это произошло после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщалось ранее, США ведут разработку лазерного оружия для подводных лодок.