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Сенат США предлагает ограничить военные полномочия Трампа

Сенат США предлагает ограничить военные полномочия Трампа
11:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Сенат США предварительно выступил за ограничение военных действий Трампа в Иране.

Контролируемый республиканцами Сенат США предварительно поддержал резолюцию по ограничению военных действий в Иране.

Как сообщает Радио Свобода, за решение проголосовал 51 сенатор, 45 выступили против.

В резолюции, которая не имеет обязательной силы, говорится, что президент США Дональд Трамп не должен использовать американские войска в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявил войну или не предоставил специальное разрешение для использования военной силы.

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Трамп и его сторонники заявили, что решение направит неверный сигнал Ирану и другим потенциальным противникам США. В то же время сенатор-демократ Тим Кейн сказал: "Мы не посылаем сигнал слабости, когда боремся за верховенство закона".

Финальное голосование за решение состоится 13 февраля.

В январе аналогичную резолюцию приняла Палата представителей. Это произошло после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщалось ранее, США ведут разработку лазерного оружия для подводных лодок.

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США, Иран, Сенат США, Дональд Трамп.
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