Барр инициировал пересмотр обвинений против бывшего советника Трампа

Новости мира:Генпрокурор США Уильям Барр выступил за пересмотр дела опального генерала Майкла Флинна.

Генпрокурор США Уильям Барр инициировал пересмотр дела опального генерала Майкла Флинна, который был осужден за ложь ФБР о своих связях с властями России.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

"Генеральный прокурор Уильям Барр назначил независимого прокурора для пересмотра уголовного дела против экс-советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ревизия дела Флинна, "крайне необычная" для практики минюста, может привести к шквалу обвинений чиновников администрации Трампа во вмешательстве в процесс правосудия.

Издание добавляет, что Барр назначил просмотр и некоторых других дел: "В течение последних двух недель независимые прокуроры начали допрашивать других прокуроров в Вашингтоне по разным делам — в том числе непубличным".

Министерство юстиции США отказывается комментировать ситуацию.

Напоминаем, это не первая попытка Трампа и его ставленника Барра пересмотреть обвинения, выдвинутые расследованием спецпрокурора Мюллера против целого круга соратников действующего президента. В начале этой недели в США разгорелся скандал из-за попытки уменьшить судебный приговор для Роджера Стоуна, которого связывают с передачей похищенных данных с серверов демократов на сайт WikiLeaks.

Майкл Флинн – бывший генерал, который был уволен из разведуправления Пентагона и замечен в связях с российской властью. Он также был внештатным экспертом российского пропагандистского канала RT.

Несмотря на все предостережения, Трамп назначил опального генерала своим советником по вопросам нацбезопасности. Через 24 дня Флинн был уволен из Белого дома, ФБР возбудило против него дело.

В декабре 2017 года экс-генерал признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком, которые имели место за несколько недель до инаугурации Трампа. Ранее он утверждал, что не обсуждал с ним санкций против РФ, введенных Соединенными Штатами.