США намерены использовать спецагентов для борьбы с мигрантами

Новости мира:США используют спецагентов для выдворения мигрантов.

Администрация президента США Дональда Трампа направила сотрудников спецподразделения BORTAC погранично-таможенной службы США в ряд городов страны для ареста нелегальных иммигрантов. Об этом пишет Голос Америки.

Сотрудники спецподразделения будут способствовать агентам Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которые занимаются поиском, задержанием и выдворением из США лиц, незаконно находящихся на территории страны.

Агенты отправлены в такие города, как Сан-Франциско, Атланта, Хьюстон, Бостон, Новый Орлеан, Детройт и Ньюарк.

Населенные пункты, в которых будут действовать эти силы, предоставляют убежище нелегальным иммигрантам, отказываясь выдавать их ICE.

Как сообщалось ране, Верховный суд США разрешил Трампу отказывать в убежище мигрантам.

Напомним, Столкновения мексиканских правоохранителей и нелегалов, держащих путь в США, произошли на границе Мексики с Гватемалой.