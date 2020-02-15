Скачать
Суббота, 15.02.2020
Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
"Играл через боль": Клопп рассказал о своей карьере футболиста
"Играл через боль": Клопп рассказал о своей карьере футболиста
15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне
15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

США намерены использовать спецагентов для борьбы с мигрантами

США намерены использовать спецагентов для борьбы с мигрантами
09:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:США используют спецагентов для выдворения мигрантов.

Администрация президента США Дональда Трампа направила сотрудников спецподразделения BORTAC погранично-таможенной службы США в ряд городов страны для ареста нелегальных иммигрантов. Об этом пишет Голос Америки.

Сотрудники спецподразделения будут способствовать агентам Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которые занимаются поиском, задержанием и выдворением из США лиц, незаконно находящихся на территории страны.

Агенты отправлены в такие города, как Сан-Франциско, Атланта, Хьюстон, Бостон, Новый Орлеан, Детройт и Ньюарк.

США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%

Населенные пункты, в которых будут действовать эти силы, предоставляют убежище нелегальным иммигрантам, отказываясь выдавать их ICE.

Как сообщалось ране, Верховный суд США разрешил Трампу отказывать в убежище мигрантам.

Напомним, Столкновения мексиканских правоохранителей и нелегалов, держащих путь в США, произошли на границе Мексики с Гватемалой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, США, Дональд Трамп, Спецслужбы США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
03 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
04 Чтобы "не стоять на коленях": Беларусь продолжит диверсифицировать поставки нефти
05 Если бы президентские выборы проходили завтра: на чьей стороне симпатии украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран не намерен передавать черные ящики Украине
Иран не намерен передавать черные ящики Украине
Эксперты США: Мюнхенские 12 шагов к миру повторяют предложения Кремля
Эксперты США: "12 шагов" повторяют предложения Москвы
На Киевщине пройдут масштабные антитеррористические учения: граждан просят не пугаться
На Киевщине пройдут антитеррористические учения
Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь