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В США опасаются, что вспышка коронавируса приведет к снижению ВВП страны

В США опасаются, что вспышка коронавируса приведет к снижению ВВП страны
10:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Советник Трампа заявил, что в результате эпидемии коронавируса может снизиться ВВП США.

Распространение нового коронавируса в Китае может оказать негативное влияние на американскую экономику в первом квартале текущего года. С таким прогнозом выступил в пятницу в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Мы считаем, что мы, возможно, в первом квартале потеряем две или три десятых одного процента ВВП", — сказал Кадлоу.

К концу января он заявлял, что распространение нового коронавируса в Китае не нанесет значительный экономический ущерб США.

Коронавирус в Китае: количество заболевших и умерших возросло

Как сообщалось ранее, правительство Украины планирует эвакуировать украинцев из Китая на следующей неделе. В частности, для изоляции эвакуированных из Китая украинцев готовится 4 объекта. В свою очередь, Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.

Вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) был зафиксирован в большом китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовал как эпидемию с многочисленными ячейками. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1525 человека, выздоровели более 8 тыс., инфицированные более 66,4 тыс.

Напомним, Власти США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess в Японии.

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США, Белый дом, Дональд Трамп, Коронавирус, ВВП США, Лоуренс Кадлоу.
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