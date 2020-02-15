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Помпео высказался по поводу "смерти НАТО"

Помпео высказался по поводу "смерти НАТО"
15:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Госсекретарь США считает "сильно преувеличены" заявления о "смерти" НАТО.

Заявления о том, что США отходят от сотрудничества с Европой, не соответствуют действительности. С таким утверждением выступил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Эти заявления не отражают реальность. Заявление о смерти трансатлантического альянса слишком преувеличена ", - сказал он. По словам Помпео, высказывания подобного рода каждый раз "становятся сюрпризом" для него. "Запад побеждает, побеждает совместно", — утверждал госсекретарь. "Всегда найдутся люди, которые видят все в черном свете", — отметил Помпео.

США намерены выделить до 1 млрд долларов на поддержку объединения стран Центральной и Восточной Европы "Инициатива трех морей", добавил Помпео.

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"Хочу сказать о том, что через нашу финансовую корпорацию по международному развитию мы предлагаем выделить до 1 млрд долларов для финансирования "Инициативы трех морей" с тем, чтобы стимулировать инвестиции частного сектора в энергетическую сферу для защиты демократии и свободы", — сказал он, выразив надежду, что это поможет снизить энергозависимость этих стран от России.

Таким образом он косвенно ответил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который накануне критиковал Вашингтон за отказ от "идеи международного сообщества". По словам Штайнмайера, США считают, что каждая страна должна свои собственные интересы ставить выше интересов других. "Для США Европа уже не занимает столь центральное место, как было раньше", — утверждал Штайнмайер.

В начале ноября 2019 года французский президент Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга" альянса. Позже его высказывание раскритиковал ряд политиков.

Напомним, Помпео: Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии.

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Германия, НАТО, Мюнхенская конференция, Майк Помпео.
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