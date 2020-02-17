Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада

Новости мира:Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции и выразил обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.

Президент США Дональд Трамп призвал президента Российской Федерации Владимира Путина прекратить поддерживать Башара Асада и власть Сирии. Об этом он сказал по телефону президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, выразив свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб, пишет Deutsche Welle.

Как известно, Идлиб стал одной из точек, где вступили в противоречие интересы поддерживаемых Россией сирийских властей и Турции. Напомним, что вооруженные силы Турции 10 февраля нанесли в Идлибе удары по 115 целям сирийской правительственной армии, убив, по собственным данным, минимум 101 военнослужащего. Произошедшее стало ответом на артобстрел со стороны сирийских правительственных сил, в результате которого погибли пять турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

Трамп также заявил, что отношения между США и Турцией были осложнены после того, как на вооружение турецкой армии были поставлены российские зенитно-ракетные комплексы С-400, но после переговоров Трампа и Эрдогана в Белом доме в ноябре прошлого года они улучшились.

"Я большой поклонник президента. У нас - великолепные отношения", - заявил тогда журналистам Трамп, назвав прошедшие переговоры продуктивными.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.