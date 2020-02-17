Скачать
Понедельник, 17.02.2020
В центре Киева усиленно дежурят правоохранители
Центр Киева усиленно охраняет полиция
Коронавирус в Китае: число погибших достигло 1770
Коронавирус в Китае: число погибших достигло 1770
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
17 февраля - приметы и обряды в Николаев день
17 февраля - приметы и обряды в Николаев день

Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада

Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада
09:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции и выразил обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.

Президент США Дональд Трамп призвал президента Российской Федерации Владимира Путина прекратить поддерживать Башара Асада и власть Сирии. Об этом он сказал по телефону президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, выразив свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб, пишет Deutsche Welle.

Как известно, Идлиб стал одной из точек, где вступили в противоречие интересы поддерживаемых Россией сирийских властей и Турции. Напомним, что вооруженные силы Турции 10 февраля нанесли в Идлибе удары по 115 целям сирийской правительственной армии, убив, по собственным данным, минимум 101 военнослужащего. Произошедшее стало ответом на артобстрел со стороны сирийских правительственных сил, в результате которого погибли пять турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

Армия Асада взяла под контроль большую часть провинции Алеппо в Сирии

Трамп также заявил, что отношения между США и Турцией были осложнены после того, как на вооружение турецкой армии были поставлены российские зенитно-ракетные комплексы С-400, но после переговоров Трампа и Эрдогана в Белом доме в ноябре прошлого года они улучшились.

В Северо-восточную Сирию вошел большой военный конвой США

"Я большой поклонник президента. У нас - великолепные отношения", - заявил тогда журналистам Трамп, назвав прошедшие переговоры продуктивными.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, США, Война в Сирии, Башар Асада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
03 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
04 Строительство "мегазавода" приостановлено: суд запретил Tesla вырубать лес под Берлином
05 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
В США требуют отставки генерального прокурора
В США требуют отставки генерального прокурора
Итоги дня 16 февраля: декларация Ермака, США против &quot;Северного потока 2&quot; и пневмония Элтона Джона
Итоги дня 16 февраля: декларация Ермака и Северный поток 2
17 февраля - начало Ретроградного периода Меркурия
17 февраля - начало Ретроградного периода Меркурия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь