Трамп: США хотят продавать товары Китаю и другим странам

Новости мира:Трамп назвал смехотворными некоторые торговые ограничения для Китая.

Президент США Дональд Трамп высказался против введения ограничений для продажи американской продукции Китаю и другим странам, в том числе и той, которая обычно блокируется из соображений национальной безопасности.

Об этом он написал в серии Twitter-сообщений во вторник.

"Соединенные Штаты не могут и не будут становиться местом, где так сложно решаются вопросы по покупке наших товаров зарубежными странами, в том числе, в отношении которых всегда применяется повод национальной безопасности", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что американская сторона "хочет продавать товары Китаю и другим странам", подчеркнув, что "в этом и есть смысл торговли".

Таким образом президент США прояснил свою позицию относительно недавно обнародованных сообщений, что администрация в Вашингтоне рассматривает возможность введения ограничения для продажи американских электронных компонентов китайской компании Huawei. Кроме того, речь шла об ограничении для продажи авиадвигателей Китаю.

"Я хочу, чтобы Китай покупал наши авиадвигатели, лучшие в мире", - подчеркнул Трамп в другом сообщении.

Он подтвердил, что видел некоторые предложенные ограничения и назвал их смехотворными. "Я хочу, чтобы бизнес с Соединенными Штатами было вести легко", - заявил Трамп. Он добавил, что уже проинструктировал представителей администрации по этому вопросу.

"Соединенные Штаты открыты для бизнеса", - отметил в финальном сообщении президент США.