Спецслужбы США задержали российского шпиона

Новости мира:ФБР задержало гражданина Мексики, который шпионил в пользу РФ.

Американские правоохранители во главе с ФБР задержали в Соединенных Штатах гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, шпионившего в пользу российских властей.

Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

"Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, гражданин Мексики, проживающий в Сингапуре, был задержан по подозрению в шпионаже в пользу иностранного правительства (России) на территории США", - говорится в сообщении.

Как заявили в Минюсте, российский чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году и приказал ему арендовать конкретную недвижимость в Майами (штат Флорида). Более того, россиянин предупредил мексиканца, что аренда квартиры должна быть оформлена на имя другого человека, и он не должен разглашать данные их встреч родственникам.

Установлено также, что Фуэнтес ездил в Москву для встречи со своим куратором и для получения дальнейших указаний.

Во время одной из них в феврале этого года российский чиновник приказал Фуэнтесу собирать информацию о передвижении автомобиля, который принадлежит правительству США, и уже в апреле или мае этого года передать ему все собранные данные по этому вопросу.

Мексиканец был задержан в аэропорту Майами 16 февраля. В его телефоне обнаружили информацию об указанном автомобиле.

В пятницу суд будет выбирать шпиону меру пресечения.

Как сообщалось, недавно The Times обнародовало информацию о том, что Россия отправила в Ирландию нескольких шпионов, чтобы они составили карту точного расположения оптоволоконных трансатлантических кабелей на океанском дне, соединяющих Европу с Америкой.