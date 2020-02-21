Российские вмешательства в выборы: Трамп говорит о "кампании по дезинформации"

Новости мира:Трамп считает заявления о новых вмешательствах России в выборы 2020 "обманом номер 7".

Заявления о том, что Россия якобы пытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на этот пост в 2020 году, являются очередной дезинформационной кампанией Демократической партии, заявил в пятницу Трамп.

"Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые до сих пор, две недели спустя, не могут посчитать голоса (на кокусе - Ред.) в Айвове. Обман номер 7! " - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что представители американской разведки предупредили законодателей США, будто Россия вмешивается в электоральный процесс в США с целью помочь президенту Дональду Трампу переизбраться на этот пост в 2020 году.

По данным собеседников издания, на прошлой неделе высокопоставленный сотрудник службы безопасности на выборах Шелби Пирсон провел брифинг для законодателей, предупредив их об этой угрозе.

Как отмечала The New York Times, после этого президент США отчитал уходящего с поста исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот позволил брифингу состояться.

Трамп был обеспокоен тем, что присутствующие на брифинге демократы будут использовать эту информацию против него, добавили источники издания.