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"Ваша служба больше не нужна": новый глава нацразведки США начал кадровые чистки

"Ваша служба больше не нужна": новый глава нацразведки США начал кадровые чистки
13:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Новый руководитель нацразведки США уволил двух топ-чиновников ведомства.

Новый и.о. директора Национальной разведки США Ричард Гренелл уже в первый день на посту уволил заместителя директора Эндрю Холлмана, который проработал в секретных службах более 30 лет.

Об этом сообщает The Hill.

"Бывший и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр и его заместитель Эндрю Холлман были уволены в пятницу", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Гренелл - политический назначенец Трампа - который до недавнего времени был послом США в Германии прямо заявил опытному офицеру разведки Холлману, что "его служба больше не нужна".

Резкие изменения в руководстве Нацразведки произошли сразу после сообщений о том, что Трамп был разгневан на и.о. директора этой структуры Джозефа Магуайра. По сообщениям СМИ, руководитель разведки представил ему отчет о новых вмешательствах России в выборы в США с целью помочь Трампу переизбраться на следующий срок.

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Когда об этом стало известно общественности, президент США заявил о замене руководителя Национальной разведки.

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Все по теме:

Дональд Трамп, Нацразведка США, Ричард Гренелл, Джозеф Магуайр, Эндрю Холлман.
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