"Ваша служба больше не нужна": новый глава нацразведки США начал кадровые чистки

Новости мира:Новый руководитель нацразведки США уволил двух топ-чиновников ведомства.

Новый и.о. директора Национальной разведки США Ричард Гренелл уже в первый день на посту уволил заместителя директора Эндрю Холлмана, который проработал в секретных службах более 30 лет.

Об этом сообщает The Hill.

"Бывший и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр и его заместитель Эндрю Холлман были уволены в пятницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Гренелл - политический назначенец Трампа - который до недавнего времени был послом США в Германии прямо заявил опытному офицеру разведки Холлману, что "его служба больше не нужна".

Резкие изменения в руководстве Нацразведки произошли сразу после сообщений о том, что Трамп был разгневан на и.о. директора этой структуры Джозефа Магуайра. По сообщениям СМИ, руководитель разведки представил ему отчет о новых вмешательствах России в выборы в США с целью помочь Трампу переизбраться на следующий срок.

Когда об этом стало известно общественности, президент США заявил о замене руководителя Национальной разведки.