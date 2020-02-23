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Рождение легенды: Трамп опубликовал "болливудское" видео с собой в главной роли

Рождение легенды: Трамп опубликовал "болливудское" видео с собой в главной роли
08:20 Сегодня Телеграф

Новости мира:В ролике американский лидер показан в образе главного героя индийской картины "Бахубали: Рождение легенды".

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он предстал персонажем одной из лент Болливуда.

Соответствующий ролик он выложил в своем Twitter. Отмечается, что американский лидер показан в образе главного героя индийской картины «Бахубали: Рождение легенды».

"С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!" — подписал под роликом Трамп.

Само видео создал один из пользователей соцсети.

Ранее стало известно, что у Трампа запланирован рабочий визит в Индию, который продлится с 24 по 25 февраля.

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетят Индию в течение 24 - 25 февраля 2020 года. Президент и первая леди будут находиться в Нью-Дели и Ахмедабаде", - отмечается в сообщении.

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Город Ахмедабад было выбрано неслучайно для посещения, поскольку оно является столицей индийского штата Гуджарат, откуда происходит нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Во время встречи Трампа и Моди на полях Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году американский президент заявил о том, что почувствовал в их отношениях "химию".

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Все по теме:

Индия, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Визит Трампа в Индию.
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