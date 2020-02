Доказывал теорию "плоской Земли": в США инженер-любитель разбился на самодельной ракете (Видео)

Американский инженер-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк погиб во время испытаний самодельной ракеты на паровом двигателе.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

"Майк Хьюз, инженер-самоучка, объявивший себя "величайшим смельчаком в мире", погиб в субботу под Барстоу во время запуска самодельной ракеты, которая не сработала", - говорится в сообщении.

По словам Даррена Шустера, представителя Хьюза по связям с общественностью, эксперимент проводился в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния, во время съемок программы "Самодельные астронавты".

Хьюз планировал подняться на ракете на высоту в полтора километра, а затем приземлиться на парашюте. Однако у ракеты в нужный момент не раскрылся парашют, и все присутствующие наблюдали, как она вместе с Хьюзом рухнула на землю.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020