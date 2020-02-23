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Доказывал теорию "плоской Земли": в США инженер-любитель разбился на самодельной ракете (Видео)

Доказывал теорию "плоской Земли": в США инженер-любитель разбился на самодельной ракете (Видео)
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В США при запуске самодельной ракеты погиб инженер-любитель Безумный Майк.

Американский инженер-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк погиб во время испытаний самодельной ракеты на паровом двигателе.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

"Майк Хьюз, инженер-самоучка, объявивший себя "величайшим смельчаком в мире", погиб в субботу под Барстоу во время запуска самодельной ракеты, которая не сработала", - говорится в сообщении.

По словам Даррена Шустера, представителя Хьюза по связям с общественностью, эксперимент проводился в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния, во время съемок программы "Самодельные астронавты".

Хьюз планировал подняться на ракете на высоту в полтора километра, а затем приземлиться на парашюте. Однако у ракеты в нужный момент не раскрылся парашют, и все присутствующие наблюдали, как она вместе с Хьюзом рухнула на землю.

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Инженер-самоучка Майкл Хьюз был сторонником теории плоской Земли. В 2014 году, чтобы доказать эту теорию он собрал свою первую пилотируемую ракету и поднялся на ней на высоту 419 метров. Позже в 2018 году он осуществил еще один запуск в пустыне Мохаве, сумев подняться на высоту в 571 метр.

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США, Калифорния, Ракета, Барстоу, Майкл Хьюз.
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