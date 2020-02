В Калифорнии перевернулся автобус: более 20 пострадавших, 3 погибших

На юге американского штата Калифорния на шоссе 76 перевернулся рейсовый автобус.

Об этом 22 февраля сообщила пожарная служба округа Норт в Facebook.

"У нас 21 пострадавший. 18 из них были отвезены (в больницы, - ред.). К несчастью, мы сообщаем о трех умерших на месте происшествия", − уточнили пожарные.

Отмечается, что ДТП произошло в 72 км севернее города Сан-Диего. Автобус на скорости съехал в кювет и перевернулся.

On scene a deadly bus rollover on southbound I-15 just south of SR-76. California Highway Patrol says at least one is dead while another is still trapped. @CBS8 https://t.co/D3CNxqLRC2 pic.twitter.com/3zwTISUsQT

Of the 21 people aboard this overturned charter bus, firefighters say 3 died on scene and 18 were taken to hospitals with injuries. 1 body is still inside the bus that slid down the embankment. Crews working to safely get body out without bus falling down the hillside. @CBS8 pic.twitter.com/21GGxVNpbu

— Heather HOPE (@HopeNEWS8) February 22, 2020